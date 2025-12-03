Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così al podcast Numer1: “Dzeko ha detto ai tifosi della Fiorentina di criticare la squadra dopo la partita, non durante. Non ha dato nessuna colpa ai tifosi. Nell'ultima partita di Conference il pubblico fischiava a ogni tocco di palla, ho parlato con altri calciatori e mi hanno confermato di averlo percepito”.

“Qualche giocatore soffre i fischi”

Poi ha aggiunto: “Dzeko è un grande professionista e un giocatore esperto, ma ci sono altri calciatori che magari non hanno le stesse palle e che di fronte ai fischi soffrono e non rendono come vorrebbero. I fischi contro l'AEK Atene sono arrivati sull'1-0, con la partita ancora recuperabile tranquillamente. Ripeto, Dzeko è un grande professionista con due palle così”.