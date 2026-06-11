Harrison fa ritorno al Leeds ma è destinato a ripartire: escluso un ritorno alla Fiorentina

In questi giorni a Leeds stanno cercando di programmare la prossima stagione, dopo la salvezza tranquilla raggiunta quest’anno, ed uno dei profilo sotto la lente d’osservazione è Jack Harrison, di rientro dai 6 mesi in prestito alla Fiorentina. E le idee del club sembrano essere già chiare: l’esterno classe 1996 non è considerato parte integrante del progetto ed è quindi destinato a lasciate il club. I Peakoks hanno quindi adesso in mano il destino del giocatore.

La Fiorentina ha scelto di non riscattarlo nonostante le cifre

Il club inglese si prepara a gestire nuovamente il futuro dell'esterno offensivo. E’ certo che l’inglese non farà comunque ritorno a Firenze. Secondo infatti quanto riportato da MotLeedsNews, la Fiorentina avrebbe potuto riscattare il giocatore per circa 6 milioni di euro, ma dopo quanto visto in campo il club gigliato avrebbe deciso di non esercitare l'opzione. Di conseguenza, Harrison farà comunque ritorno a Thorp Arch in vista della preparazione estiva, per poi successivamente ripartire.

Il futuro di Harrison sarà molto probabilmente negli Stati Uniti

Secondo quanto riportato dal portale britannico, tra le possibili destinazioni emerge anche un'ipotesi legata agli Stati Uniti. Il New England Revolution sarebbe interessato al giocatore, sfruttando anche i suoi legami con il calcio americano. Non sarebbe una prima volta. Harrison, infatti, ha iniziato la sua carriera professionistica con il New York City FC nel 2016.