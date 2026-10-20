Paratici show: una settimana da incorniciare... Ma non per Fabio

Pomeriggio da protagonista per Lorenzo Paratici, figlio di Fabio, direttore sportivo della Fiorentina. Il classe 2008 si è preso la scena nella sfida di Youth League tra Roma e Slovan Bratislava, firmando una tripletta nel 5-0 finale. Entrato nella ripresa, il giovane attaccante ha cambiato il volto della partita, confermando il proprio momento positivo dopo la recente convocazione con la prima squadra giallorossa per la gara di campionato contro il Genoa.

Paratici entra e segna tre gol in 29 minuti

Subentrato al 56’, Paratici ha impiegato appena cinque minuti per lasciare il segno: al 61’ ha firmato il 2-0, sfruttando l’assist di Arena, involandosi verso la porta e superando il portiere Gramblicka. Al 79’ è arrivato il raddoppio personale, con il più classico dei tap-in dopo una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La tripletta si è completata all’85’, quando ha trovato la rete con un colpo di testa, ancora sugli sviluppi di un corner. Una prestazione decisiva, con tre gol realizzati in meno di mezz’ora.

La convocazione in prima squadra e la classifica europea

La giornata rappresenta un’ulteriore tappa importante nel percorso di crescita del giovane attaccante. Nei giorni scorsi Paratici era stato infatti convocato da Gian Piero Gasperini per la partita di Serie A contro il Genoa, entrando così nel gruppo della prima squadra. Il successo sullo Slovan Bratislava permette inoltre alla Roma Primavera di salire a quota sei punti dopo tre giornate di Youth League, rilanciando il proprio cammino europeo. Per Lorenzo, intanto, una tripletta che vale molto più del risultato: un segnale importante delle sue qualità e della voglia di ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel panorama giallorosso.