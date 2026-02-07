Kean: "Ho giocato anche con problemi alla caviglia, adesso sto meglio e provo a farmi trovare pronto"

Nel pareggio della Fiorentina contro il Torino, ha trovato la via del gol Moise Kean.

Intervistato da Sky il centravanti viola ha detto: "Ho avuto dei problemi alla caviglia e ci ho giocato anche con questi problemi. Adesso mi sento meglio e cerco di dare il massimo ogni volta. È sempre importante farsi trovare pronto anche se delle volte posso sbagliare".