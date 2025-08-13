Paolo Di Canio ha detto la sua sui molti veterani arrivati in Serie A in questa stagione: in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex Lazio critica la scelta delle big del nostro campionato di puntare su giocatori come De Bruyne, Modric e anche Dzeko.

“Non voglio fare il distruttore, ma questi sono giocatori che non sono stati cercati in Europa. Neanche le terze, quarte o quinte forze degli altri campionati li volevano, e in Italia li hanno presi le big. Mi godrò le loro giocate, ma il calcio italiano, da Ronaldo a Ribery, fa arrivare gente al crepuscolo. Voglio usare un termine in modo simpatico e non dispregiativo: il cimitero degli elefanti nobili. Da bambini dicono che guardavano il nostro calcio, ma ci arrivano a 40 anni: vengono in piazza meravigliose, ma in un torneo che per i loro ricordi è quello del Mondiale del 2006”.