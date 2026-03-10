Ferrari: "Commisso figura importantissima per la mia vita professionale e umana. Aiutava i giovani a raggiungere il loro sogno"
Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato alla presentazione della Viareggio Cup, ritirando un premio alla memoria dell'ex presidente viola Rocco Commisso.
‘Commisso figura importantissima per me’
"Rocco è stata una figura importantissima per la mia vita professionale e umana. Sono contento che la famiglia sia contenta di questo riconoscimento, credo sia un giusto omaggio per una persona che ha dato tanto al mondo del calcio e dello sport".
‘Veniva spesso a vedere il Torneo di Viareggio’
“Commisso passava tantissimo tempo al Viola Park per stare coi giovani, non solo la prima squadra. Mangiava spesso coi ragazzini. Voleva dare una casa a tutti i giovani per provare ad aiutarli a farcela, aiutarli nel raggiungere il loro sogno. Lui ha spesso voluto venire a vedere il Torneo di Viareggio, perché era appassionato. Il torneo è un po’ cambiato, si è evoluto, ma è sempre stato una grande vetrina per i giovani. Credo che raggiungere la finale sarebbe un sogno per tutti".