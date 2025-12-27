Il clamoroso equivoco Sohm: Pradè pensava di prendere un incontrista e si è ritrovato una mezzala. Anche oggi 16 milioni in panchina

Ce ne sono state tante di operazioni infruttuose nella esasperante gestione Pradè, in particolare di scelte equivocabili ed equivocate in funzione di piani tattici non ben delineati: calciatori immaginati per un sistema ma abbinati ad altri adatti ad uno scenario diverso. E' il caso di Simon Sohm, come ricorda il Corriere dello Sport: uno dei tanti strapagati ma inseriti nel puzzle sbagliato.

La Fiorentina con lo svizzero pensava di aver preso un incontrista, vista la mole fisica, e si è ritrovata invece una mezzala di inserimento. Uno che le sue doti per altro non le ha quasi mai messe in mostra che in quel ‘quasi’ non ha certo ciò che si immaginava l'ex ds viola. Nemmeno che Sohm arrivasse da un altro pianeta, dove fosse difficile da veder giocare. Oggi a Parma sarà l'ex principale della gara ma partirà dalla panchina.