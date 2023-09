Di Francesco avverte: "Contro la Fiorentina dovremo fare molta attenzione". E su Lirola...

L'allenatore della squadra rivelazione di questo inizio di stagione, il Frosinone di Eusebio Di Francesco, ha parlato alla vigilia del match contro la Salernitana di Sousa dei prossimi appuntamenti della sua squadra, fra cui si trova anche la Fiorentina:

“Per questa gara, non sono troppo preoccupato per il turnover, perché giochiamo dopo cinque giorni. Lirola? Ieri ha avuto un fastidio, quindi cercheremo di non rischiarlo domani, visto che le prossime gare sono più ravvicinate…”.

Poi ha aggiunto: “Contro Fiorentina e Roma dovrò stare molto attento, perché sono sfide vicine”. La sfida dei Viola di Italiano contro i ciociari ci sarà nel prossimo turno infrasettimanale, precisamente fra una settimana esatta.