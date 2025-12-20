Sembrava vicino alla cessione in estate, poi il rinnovo. Oggi è corsa a due per Mandragora: lo cercano De Zerbi e De Rossi

Sembrava dovesse già andar via in estate, salvo poi venir rinnovato fino al 2028. Adesso, però, tornano a muoversi le acque di mercato attorno a Mandragora che sarebbe stato inserito nella lista dei desideri da due squadre, di cui una italiana.

Quattro occhi su di lui

Lo riporta Matteo Moretto: Marsiglia e Genoa si sarebbero mosse per il centrocampista viola, pur fresco di rinnovo, e le trattative potrebbero intensificarsi nel periodo di mercato invernale. Derby italiano, quindi, tra De Zerbi e De Rossi per accaparrarsi il calciatore.

Le parole di Moretto

“Un club storico e importante in questa situazione di difficoltà sportiva vuole fare tutto il possibile per risalire la china, quindi ci saranno cambiamenti importanti sia in dirigenza, che nella squadra: tanti volti cambieranno e vi posso dire che un centrocampista come Mandragora, che ha recentemente rinnovato, non ha un futuro certo alla Fiorentina fino alla fine della stagione”.