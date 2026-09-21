Signor presidente, ci rivediamo nel 2027...

Così come sottolineato ieri pomeriggio, il periodo fiorentino dei Commisso, Giuseppe e Catherine, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fiorentina, è terminato.

Full immersion viola

Sono stati una quarantina di giorni di full immersion viola quelli vissuti dai due anche perché c'è stata la concidenza non da poco, del centenario del club da festeggiare, con tutte le cerimonie che ne sono conseguite.

Ritorno nel 2027

Sui Commisso La Nazione scrive che è presto per ipotizzare una data per il ritorno a Firenze, ma che sicuramente sarà all'inizio del nuovo anno. Insomma con i due massimi dirigenti gigliati ci rivediamo nel 2027, anche se continueranno a seguire a distanza le vicende societarie e quelle riguardanti la squadra.