Romano: "La Roma ci ha provato più volte per Fortini, anche stamattina. La Fiorentina non fa sconti per lui. Da qui alla fine..."

Sul proprio canale You Tube, Fabrizio Romano ha parlato anche di Niccolò Fortini e dell'interesse da parte della Roma per il terzino di proprietà della Fiorentina.

Le parole dell'esperto di mercato

“La Roma ci ha provato più volte per Fortini in questo mercato invernale, anche questa mattina. A questo momento, però, tra Fiorentina e Roma c'è ancora tanta distanza, data dal fatto che è un giocatore in scadenza e con i giallorossi che ne volevano approfittare".

La situazione

"Ma la Fiorentina non fa sconti. Vedremo se ci sarà un rilancio a sorpresa o il mercato dei capitolini si chiuederà con Bryan Zaragoza”