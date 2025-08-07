UFFICIALE: Nzola è un nuovo calciatore del Pisa. I dettagli dell'accordo con la Fiorentina
Dopo le visite mediche di questa mattina, in cui il giocatore ha raggiunto per la prima volta la città toscana, mancava solo l’ufficialità per definire il passaggio di M'Bala Nzola, e questo pomeriggio il Pisa ha voluto mettere nero su bianco l’accordo: l’angolano è un nuovo attaccante rossoblu. Nzola arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei viola.
I dettagli della trattativa che porta Nzola a Pisa alla corte di Gilardino
Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro:
"Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AFC Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione e contro-opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore M’Bala Nzola, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori”.
“Attaccante classe 1996, proveniente dall’Angola, Nzola ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Troyes in Francia prima di trasferirsi brevemente in Portogallo e di iniziare una lunga esperienza in Italia, sempre in crescendo; Virtus Francavilla, Trapani, Carpi, Spezia e Fiorentina collezionando 110 presenze in Serie A (29 gol, 9 assist), 43 presenze in Serie B (7 gol, 5 assist) e 62 presenze in Serie C (18 gol, 5 assist). Lo scorso anno l’avventura in Ligue 1 con la maglia del Lens mettendo a referto 21 presenze (6 gol, 1 assist). Da oggi sarà sull’altra sponda dell’Arno con i migliori auspici per una brillante avventura in maglia Nerazzurra".