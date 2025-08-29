Fabregas perde il suo gioiellino! Diao fuori per cinque settimane e contro la Fiorentina...

Nella conferenza stampa prima della partita fra Como e Bologna, l'allenatore dei Lariani Cesc Fabregas si era mostrato preoccupato per le condizione della giovane ala Assane Diao, a causa di un infortunio subito in allenamento.

L'infortunio e lo stop obbligato

La preoccupazione dell'allenatore non era campata in aria. Oggi infatti la società lombarda ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha chiarito l'entità dell'infortunio subito dal gioiellino comasco, per il tecnico spagnolo non sono buone notizie: "Como 1907 comunica che il calciatore Assane Diao è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una fissurazione ossea della diafisi del quinto osso metatarsale del piede destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio e si aggirerà intorno alle 5 settimane".

La partita contro la Fiorentina

Il rientro è previsto dunque per l'inizio di ottobre per lo spagnolo. Se così fosse il talento del Como, dopo aver segnato nella partita dello scorso anno, sarebbe costretto a saltare la partita contro la Fiorentina che si giocherà il 21 settembre.