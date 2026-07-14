Secondo giorno di allenamento per la Fiorentina al Viola Park. Le novità su Kean e Jimenez - VIDEO FN

La Fiorentina ha iniziato da poco il suo secondo giorno di allenamenti sul campo al Viola Park davanti ai propri tifosi.

Riscaldamento

Il gruppo squadra ha iniziato il riscaldamento a gruppi. Ci sono novità per quelli che erano stati ieri i giocatori tenuti sotto la lente d'ingrandimento per le loro condizioni fisiche.

Le condizioni di Kean e Jimenez

Al momento Moise Kean sta regolarmente lavorando con i compagni, mentre Alex Jiménez non è presente sul campo da gioco. Ieri lo spagnolo ha subito un piccolo infortunio. Nessun problema fisico grave per lo spagnolo, che sta lavorando in palestra per svolgere un programma di potenziamento e rinforzamento già previsto.

AGGIORNAMENTO - Kean è tornato a lavorare a parte