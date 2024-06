Rifondazione a centrocampo: dai contatti per Pobega alla concorrenza per Brescianini e Colpani. Bonaventura? Dopo il weekend...

In casa Fiorentina c'è un reparto che necessita di una profonda rifondazione, ovvero il centrocampo. Tanti sono pronti a lasciare, dunque servono nuovi innesti per completare la rosa. Il club viola sta sondando il terreno per mettere a disposizione di Palladino nuovi centrocampisti.

Contatti concreti per Pobega

Come riporta La Nazione, Pobega è un obiettivo ben definito della Fiorentina e di Daniele Pradè, suo grande estimatore da tempo. Il contratto del classe ‘99 con il Milan scade nel 2027, ma potrebbe essere l’occasione (visto il poco spazio che ha in rossonero) di portarlo a Firenze con un contratto pluriennale e un'offerta di circa 10 milioni di euro. Ci sono già stati i primi contatti.

Brescianini e Colpani, concorrenza da sbaragliare

Situazione un po' differente per quanto riguarda Marco Brescianini. Il promettente centrocampista in forza al Frosinone è più di un'idea, ma ha attirato anche le attenzioni dell'Atalanta. L'obiettivo della Fiorentina è andare a sfiorare i 12 milioni richiesti, con offerte da 10 milioni più bonus.

E Colpani? L'idea numero uno, ma una trattativa da nervi saldi. Il centrocampista del Monza piace eccome, ma non solo a Firenze e il club lombardo non se ne priverà così facilmente.

Bonaventura, pausa prima del contratto?

Intanto, sembrano essersi quantomeno riappacificati i rapporti tra la Fiorentina e Jack Bonaventura. Sarà un weekend dichiaratamente di stallo e di riflessione, ma Pradè sembra pronto a mettere sul piatto una proposta al centrocampista. Chiaramente al ribasso.