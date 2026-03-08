La Fiesole intanto se la prende con il Comune per il Franchi: "La trave disallineata o la supercazzola prematurata?" FOTO

Primo tempo francamente desolante della Fiorentina in campo e con il classico malumore che accompagna la squadra, incapace finora di rendersi pericolosa. Il pubblico della Fiesole ne ha approfittato per srotolare uno striscione schernente nei confronti del Comune di Firenze e dei lavori nel cantiere della Curva. Il tema è la fornitura di una trave, risultata disallineata e restituita al fornitore per le apposite correzioni, questo il testo: “La trave disallineata o la supercazzola prematurata?".