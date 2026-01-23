Harrison: "Voglio tornare ai miei livelli con la Fiorentina e per farlo sono al lavoro anche con preparatori privati"
Il nuovo acquisto della Fiorentina Jack Harrison ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Le sue parole sui suoi obiettivi in viola e sulla scelta di venire a Firenze.
L'esperienza con Bielsa
“Con Bielsa è stata un'esperienza incredibile, ero giovane e sono ancora grato a lui. Era attentissimo ad ogni dettagli e curava tutto. Ho fatto il mio meglio con lui e voglio ritornare a quei livelli anche qui con la Fiorentina”
Obiettivi personali
“Il calcio italiano è famoso in Inghilterra per la sua tattica e la sua qualità. Tanti giocatori inglesi sono venuti qua dalla Premier e hanno fatto bene, spero anche io di poter portare a Firenze ciò che ho imparato in questi anni. Mi paice portare energia sul campo, sono abile soprattutto davanti facendo assist e gol per la squadra, ma posso anche coprire e tornare dietro a difendere. Cosa che qua in Italia è molto importante. Il mio obiettivo è tornare al mio massimo livello, sto lavorando tantissimo furi dal campo per dimostrare il mio valore. Sono molto ambizioso e mi piacerebbe partire fin da subito titolare".
Sul suo passato
"È difficile dire cosa è cambiato per me in questi anni. Qui sarà simile all'esperienza con Bielsa, mi chiedono cosa molto dettagliate, e questo mi farà tornare ai miei livelli passati. Lavoro sia con preparatori privati che con quelli della squadra per tornare come prima”.