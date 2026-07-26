Richardson, accoglienza da re: il 'suo' Le Havre lo lancia subito... con la fascia da capitano

Il ritorno di Amir Richardson al Le Havre, dopo aver lasciato la Fiorentina, è stato accolto con gran clamore dai tifosi. C'è un'immagine che spiega perfettamente l'importanza del marocchino per la squadra che lo ha lanciato tra i professionisti.

Responsabilità

Ieri si è giocata l'amichevole tra Le Havre e Red Star, rispettivamente compagini di prima e seconda divisione francese, e il neo-arrivato Richardson… è stato fatto capitano dei suoi. Stiamo parlando di un'amichevole, certo, ma è una scelta molto eloquente sulle gerarchie in casa Le Havre.

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Salvo catastrofi, questa responsabilità dà anche qualche garanzia sull'intenzione dei francesi di esercitare il diritto di riscatto e acquistarlo dalla Fiorentina a fine stagione.