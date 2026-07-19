Ufficiale: anche la Fiorentina conferma l'addio a Richardson. Il presunto scouting fallito e un problema solo rimandato

Con uno scarno comunicato anche la Fiorentina ha confermato l'addio di Amir Richardson, che è tornato al Le Havre in prestito, con diritto di riscatto:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Richardson all' Havre Athletic Club.

Ma è solo un arrivederci

La sensazione però è che sia soltanto un arrivederci perché difficilmente i francesi tireranno fuori gli otto milioni previsti per tenerselo a titolo definitivo, salvo che la cifra non venga rinegoziata la prossima estate. Richardson saluta nuovamente dunque, dopo un'annata infruttuosa tra panchina e Copenhagen. Un problema che tornerà al Viola Park anche perché il marocchino ha altri tre anni di contratto.