Richardson, siamo ai saluti: "E' fatta per il prestito al Le Havre"

E' la giornata di Oulai ma è anche quella di alcune operazioni in uscita: quella di Alessandro Bianco, diretto verso Modena, e Amir Richardson per il quale si sono aperte le porte di un ritorno in Francia.

Accordo fatto

Accordo fatto per il prestito al Le Havre del centrocampista marocchino come riportato da Orazio Accomando di Sportmediaset. Non si tratta di un addio definitivo dunque e la Fiorentina dovrà ridiscutere la sua situazione la prossima estate.