Palladino: "Godiamoci ogni momento di questa stagione e lottiamo fino alla fine per i nostri obiettivi"

Raffaele Palladino sta cercando la risalita in campionato, avvicinando la Fiorentina alla zona europea. Ancora non è finita, ma intanto il successo con l'Empoli, che ha dato seguito a quello con il Cagliari, ha riacceso l'entusiasmo. Felicità espressa anche attraverso i social da parte dello stesso allenatore.

Le parole di Palladino

“Lottiamo fino all'ultimo”

“Godiamoci ogni momento di questa grande stagione e lottiamo fino all’ultimo secondo per i nostri obiettivi”, il breve ma significativo commento del tecnico gigliato. Erano tre anni che la Fiorentina non riusciva ad avere la meglio nel “derby dell'Arno”, ma ciò che conta è la grinta della squadra, che adesso sembra ritornata al periodo d'oro di ottobre-novembre scorso. A Siviglia, giovedì, la resa dei conti: la squadra di Palladino è ancora in lotta su due fronti.