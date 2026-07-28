L'esterno seguito dalla Fiorentina parla del suo futuro: "Difficile fare previsioni, ma se non cogli l'occasione quando si presenta..."

Tra i nomi seguiti per ricoprire il ruolo di esterno offensivo c'è anche quello di Isak Bjerkebo, svedese classe 2003, sul quale - oltre alla Fiorentina - c'è l'interesse di Parma e Lazio. Il ragazzo, intanto, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Fotbollskanalen.

Sulla sua prossima mossa

"Beh... è difficile dirlo. In fondo parliamo della mia carriera e non si sa cosa succederà in autunno. Se vincessimo il campionato allora penserei diversamente. Potrei farmi male però, o chissà cos'altro. Se non cogli l'occasione quando si presenta… ma dipende da cosa succederà a me e al Sirius". La sua compagine, anche grazie ai suoi 10 gol e 5 assist nelle prime 14, è attualmente prima in campionato.

Preferenza chiara

Bjerkebo stesso non ha mai nascosto l'interesse di realtà provenienti dai principali campionati europei, anzi. Ma quando gli viene chiesto se avesse preferenze, ha risposto: "Direi la Bundesliga. Li giocano in modo molto offensivo e ricorrono spesso al contropiede. Interesse da qualcuno da quelle parti? Non si sa mai...". Tutto ancora aperto, quindi, ma la Fiorentina è avvisata: potrebbe non esserci molto tempo rimasto per affondare il colpo.