L'intermediario di mercato Bernardo Vitale Brovarone ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Come affrontare il Como? Non so nemmeno da dove partire. Sicuramente ha nella velocità della distribuzione della palla la sua maggiore qualità: ha giocatori tecnici, tengono benissimo il possesso ed è una squadra compatta, agile, piena di talento. Ora poi c’è tanto entusiasmo, Fabregas è straordinario in questa sua missione. Oggi Como è più di un’isola felice: hanno speso tantissimo, ci mancherebbe, ma hanno internazionalizzato il club e hanno fatto due mercati fantastici. L’allenatore sceglie tutto e si è costruito la rosa a proprio piacimento”.

“Stagione da taglio immediato. La Fiorentina era sicurissima della scelta di Pioli”

“Ovunque ci si giri, nella tempestività e nelle tempistiche, questa è una stagione a cui andrebbe dato un taglio immediato, sarebbe un sogno. Annullando il campionato (ride, ndr). Cerco di capire le conseguenze di quanto accaduto, provo a chiedermi i perché. Quando Pradè era qui, prima che iniziasse il campionato, mi spiegò la scelta di Pioli. Non era soltanto per responsabilità tecnica, era allargata a tutto. Quindi erano veramente sicuri di aver centrato la scelta”.

“Firenze meriterebbe altro, invece questi giocatori sono tutelati e hanno presunzione. Vanoli…”

“Non sono qui a cercare delle attenuanti, perché ci sarebbe un sacco di roba di cui discutere. Però la Fiorentina ha preso anche botte da tutti i lati, con le dimissioni del direttore sportivo e la scomparsa del presidente. A quel punto, tu giocatore, devi avere la reazione massima proprio perché sei servito e riverito da una società di questa fama. La presunzione e la mancanza di personalità di questi giocatori è impressionante. Questa città meriterebbe un trattamento diverso, invece i giocatori hanno ancora tutte le garanzie, tirano due pallonate e vanno a casa. Questo è molto grave. E l'allenatore non è minimamente riuscito a trasmettere quello che serve a questa squadra”.