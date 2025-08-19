Quella promessa di Pradè sul vice Dodô, ma la Fiorentina ha ancora tanti dubbi. Una casella da riempire per Pioli

Ad una dozzina di giorni dalla fine del calciomercato restano molte questioni aperte in casa Fiorentina, sia sul fronte delle entrate che delle uscite. Nella conferenza stampa di fine stagione il direttore sportivo viola Daniele Pradè aveva annunciato che la dirigenza avrebbe risolto la falla sulla corsia di destra, considerato il vuoto dietro a Dodô.

Nodo vice Dodô

Il ds gigliato si era espresso così: “Sono mancati un vice Dodô e un vice Kean, però erano considerazioni che avevamo fatto insieme all’allenatore. Quest’anno ci saranno un vice Dodô un vice Kean”. Se in attacco la Fiorentina si è mossa subito mettendo sotto contratto Edin Dzeko (anche se neppure in avanti le mosse viola sono finite), sul ruolo di esterno destro alle spalle di Dodô permangono ancora molti dubbi.

Destino incerto per Fortini

“Fortini? Lo portiamo dentro, sarà nella Fiorentina del prossimo anno”, ha detto Pradè meno di 3 mesi fa, tuttavia la situazione attuale necessita di alcune puntualizzazioni. Fortini potrebbe partire ancora in prestito, per avere spazio e proseguire la propria crescita (su di lui Cremonese ed Empoli). Il classe 2006 toscano è al momento l’unica vera alternativa a Dodô nella rosa viola ma non è certo che gli verrà data la fiducia di ricoprire il ruolo.

Una promessa da mantenere (?)

Ecco che allora la Fiorentina si sta guardando attorno, valutando il da farsi con Pioli. Difficile pensare ad un esborso importante nel ruolo di esterno destro al momento, considerato anche che la Fiorentina punta su Fortini per il futuro, e senza l’uscita di Dodô investire in quella zona di campo avrebbe poco senso. Lo scetticismo su Fortini determina delle riflessioni: Pradè ha fatto una promessa ai tifosi viola dopo le critiche per la mancanza di un’alternativa a Dodô… riuscirà a mantenerla?