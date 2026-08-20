De Santis: "La Fiorentina attende Thorstvedt per completare la mediana. I viola hanno speso tanto e bene, obiettivo Europa League"

L'agente Fifa Lorenzo De Santis ha rilasciato un'intervista a AllRoma.it in vista della prima partita di campionato fra i giallorossi e la Fiorentina.

In vista di Roma-Fiorentina

“Non è mai semplice fare previsioni sulla prima giornata di campionato - ha detto l'agente - soprattutto perché la Fiorentina ha cambiato molto: non solo l’allenatore, ma anche gran parte della squadra, rifacendosi il look dopo una stagione disastrosa. Ha speso tanto, ma bene”.

Mercato ed obiettivi

De Santis ha poi continuato analizzando il mercato viola e i possibili obiettivi stagionali: "La Fiorentina è ancora alla ricerca di un esterno e attende Thorstvedt per completare la mediana, prima di procedere con lo sfoltimento di una rosa extra-large, anche in considerazione dell’assenza di impegni europei. La squadra viola secondo me punterà all’Europa League, visto che negli ultimi anni non è mai riuscita a raggiungerla".