Abodi: "L'amministrazione comunale sta lavorando bene, la certezza è che Firenze avrà un nuovo stadio. Per quanto riguarda gli Europei..."
Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato dello stadio della Fiorentina, anche in ottica Europei 2032. Queste le sue parole riportate da Radio Bruno Toscana: “L'amministrazione di Firenze sta lavorando bene, muovendosi in un terreno per niente semplice. La sindaca Funaro ha le idee chiare e il cantiera sta andando avanti, per cui è sicuro che ci sarà un nuovo Franchi”.
“Ricordo bene le parole di Commisso”
“Per quanto riguarda Euro 2032 - ha aggiunto - chi si è già portato avanti avrà dei vantaggi, tra sei mesi la UEFA deciderà. Io però ricordo molto bene le parole di Commisso e ritengo che i dubbi di questi mesi possano essere superati dalla velocità del cantiere. Questo consentirà anche alla Fiorentina di fare delle valutazioni più precise sugli investimenti”.
