Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato dello stadio della Fiorentina, anche in ottica Europei 2032. Queste le sue parole riportate da Radio Bruno Toscana: “L'amministrazione di Firenze sta lavorando bene, muovendosi in un terreno per niente semplice. La sindaca Funaro ha le idee chiare e il cantiera sta andando avanti, per cui è sicuro che ci sarà un nuovo Franchi”.

“Ricordo bene le parole di Commisso”

“Per quanto riguarda Euro 2032 - ha aggiunto - chi si è già portato avanti avrà dei vantaggi, tra sei mesi la UEFA deciderà. Io però ricordo molto bene le parole di Commisso e ritengo che i dubbi di questi mesi possano essere superati dalla velocità del cantiere. Questo consentirà anche alla Fiorentina di fare delle valutazioni più precise sugli investimenti”.