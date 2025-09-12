Che il rapporto tra Palladino e Gumdundsson lo scorso anno non fosse idilliaco era chiaro un po' a tutti. Con l'arrivo di Pioli a Firenze le cose sembrano cambiate e l'islandese vuole ripagare la fiducia del nuovo mister. Proprio Gumdundsson ne ha parlato in un'intervista concessa a Sportmediaset.

L'arrivo a Firenze di Pioli

“Penso che tutti abbiano visto come Pioli abbia alzato il livello della Fiorentina da quando è arrivato. Con il suo carattere, la sua personalità e esperienza ha trasmesso giusta mentalità a tutti per fare bene e performare al meglio. Questo è stato un bene per tutta la squadra. Anche per me. Sento che crede molto in me e ora devo ripagare la sua fiducia”.

Questione di fanta

“Fantacalcio? Io non ci gioco, non ho la mia squadra. Ma vedo quanto la gente qui in Italia impazzisca per questo gioco. In Islanda abbiamo una cosa simile, ma siamo meno pazzi degli italiani. Ma è bello vedere che tutti i tifosi italiani ti scrivono sui social perché ti hanno preso in rosa".