Il Torino fa sul serio per Ranieri e la Fiorentina si potrebbe accontentare di una cifra al ribasso. Ecco a quanto si può chiudere l'affare

Il Torino è alla ricerca di un difensore in questa sessione di mercato invernale. La squadra granata ha un problema cronico con i gol subiti (40 reti, peggior difesa del campionato) e un innesto in quella zona del campo è quantomai urgente.

Scontento a Firenze

Cairo e Petrachi, dopo aver sondato diversi nomi, sembrano aver deciso di puntare sull'ex capitano della Fiorentina, Luca Ranieri. Il classe ‘99 è scontento a Firenze dopo aver perso in pche settimane la fascia e la titolarità.

Le cifre dell'affare

Il mancino sarebbe, caratteristiche alla mano, l’ideale per completare il reparto arretrato granata. L'iniziale richiesta della Fiorentina era di 8 milioni, ma la sensazione è che l'affare si possa chiudere anche a 5-6 milioni. Ranieri potrebbe essere dunque il rinforzo per la retroguardia di Baroni che il Torino da tempo sta cercando. Lo scrive Tuttosport.