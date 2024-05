C'è spazio per gli esperimenti al Bentegodi? Castrovilli e Parisi possono goderne ma c'è anche la carta del cambio modulo

L'inframezzo di Verona sarà un po' come quello del Sassuolo, tra una semifinale e l'altra di Coppa Italia, con l'auspicio che l'esito finale in Europa sia ben diverso. Anche per questo, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, al Bentegodi ci sarà spazio per qualche esperimento, legato alle rotazioni.

Il numero di esterni si è ridotto ulteriormente con l'infortunio di Sottil e per non sovraccaricare coloro che dovranno giocare a Bruges l'ipotesi per la fascia mancina potrebbe chiamare in causa addirittura Castrovilli, in insolita posizione sulla fascia, o Parisi, in quel caso più alto del solito. Come extrema ratio anche un possibile cambio modulo, con una difesa a 3 che coinvolgerebbe Faraoni e a quel punto Parisi e Kayode a tutta fascia.