Il Parma si salva e blinda Nicolussi Caviglia: attivato il riscatto dell'ex centrocampista viola

La vittoria di misura di ieri firmata da Nesta Elphege contro il Pisa ha consegnato al Parma la salvezza matematica. E l’1-0 del Tardini non è solo un risultato pesante in classifica, ma anche il verdetto che certifica una riconferma.

Il riscatto di Nicolussi Caviglia

Tra le conseguenze immediate del traguardo raggiunto c’è infatti anche un passaggio di mercato già scritto: il riscatto dell'ex centrocampista viola Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista, arrivato a gennaio in prestito dal Venezia dopo una parentesi complicata alla Fiorentina, diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Parma per circa 6 milioni di euro. Una scelta già impostata in inverno, legata proprio al raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

Il percorso al Parma

In poco più di due mesi Nicolussi Caviglia si è imposto come titolare quasi fisso nello scacchiere del tecnico Carlos Cuesta, collezionando 11 presenze e contribuendo anche in fase offensiva con due assist decisivi contro Bologna ed Hellas Verona. Un impatto immediato che ha convinto la società a puntare su di lui anche per il futuro, trasformando un’operazione di ripartenza in una scelta strutturale per il progetto tecnico ducale. Tutto questo in maglia viola non era avvenuto, con il giocatore che non si era mai imposto in campo come la società si immaginava quando lo ha prelevato a fine mercato estivo.