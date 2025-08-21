Prime parole post gara per Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria viola per 3-0 con il Polissya:

"C’è soddisfazione perché per noi passare il preliminare di Conference significa tanto ma è giusto così perché abbiamo lavorato bene in questi 40 giorni. E’ una vittoria che ci dà un gran vantaggio ma ancora non chiude il passaggio del turno. Sono arrivato con grande entusiasmo ed energia ma ho trovato grandissima disponibilità, persone attaccate alla causa e di spessore morale importante. Ero un po’ preoccupato perché in questo periodo di solito si giocano ancora le amichevoli, siamo stati bravi a togliergli qualche riferimento.

La squadra ha giocato con ritmo, abbiamo lavorato bene anche in fase difensiva e col giusto sacrificio. L’espulsione? Moise ha sbagliato ed era sicuramente da punire col cartellino rosso ma anche la tirata di capelli era da sanzionare, non so se con il giallo o il rosso. Imparerà da questo, vuol dire che sarà più fresco per Cagliari. Dzeko e Piccoli? Edin ha giocato bene, ci ha dato una grande mano, è un gran giocatore… su Piccoli non mi hanno ancora dato conferme (ride ndr).

A volte siamo più aggressivi, gli abbiamo tolto le giocate che penso avessero preparato. Nel secondo tempo abbiamo lavorato bene, è una buona base su cui ripartire ma ci sono tante soluzioni su cui dobbiamo lavorare meglio. In dieci contro undici, con una condizione che non può essere ottimale abbiamo fatto bene. Gudmundsson? Bisogna pretendere tanto da Albert perché ha tanto da dare, è un giocatore di qualità, è chiaro che preferisca ricucire il gioco ma ha la gamba per dare profondità. Sono sicuro che le sue qualità verranno fuori, è chiaro che dobbiamo conoscerci bene, Gud è centrale in questa situazione".