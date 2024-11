Ha parlato al PentaSport di Radio Bruno l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, trattando temi come il momento della Fiorentina e di alcuni dei giocatori viola.

“La Fiorentina corre tanto e bene, si vede il lavoro di Palladino”

Sull'intensità del gioco di Palladino: “A Genova ha dovuto fare dei cambi obbligati, molti dei giocatori non erano al top della condizione, specialmente in un sistema di gioco come quello di Palladino dove la squadra corre tanto in ogni partita. La Fiorentina, oltre che correre tanto, corre anche bene, e lo si è visto a Genova”.

“Cataldi starà fuori per un bel po'. Sottil è uno dei giocatori più in forma”

Su Cataldi: “Purtroppo il polpaccio è un punto molto fastidioso per infortunarsi, giocandoci sopra rischi delle inutili riccadute, basta uno scatto in più. Dispiace, credo che ne avrà ancora per un po' di tempo". Invece, su Richardson: “Mi piace ma è giovane, ancora ha bisogno di tempo, arriva da un campionato dove il gioco è più lento rispetto alla Serie A. Lui, come gli altri centrocampisti, stanno facendo la differenza: si vede che stanno lavorando bene. Più di tutti - ha concluso - vedo Sottil in forma, sta dimostrando molto, probabilmente è questo il suo modulo ideale”.