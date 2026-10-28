Sarri può esultare: in vista della Fiorentina, ci sono due rientri nell'elenco dei convocati
Siamo ormai alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Atalanta, in programma domani alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Match di vitale importanza per i viola ma anche per i nerazzurri, decisi ad uscire dall'anonimato di metà classifica.
Doppio ritorno in casa nerazzurra
Momento non facile per la Dea, reduce da ko in Conference League contro l'Ajax e dal 4-4 in campionato contro il Frosinone. Non va meglio sul piano degli infortuni, visto che il tecnico toscano ha perso nella giornata di ieri Gianluca Scamacca per un risentimento ai flessori. Può però contare su due rientri in vista del match contro la Fiorentina, ovvero di Sulemana e Scalvini che tornano finalmente tra i convocati.
La lista dei convocati
Portieri: Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello
Difensori: Bernasconi, Kristensen, Obric, Plaia, Scalvini, Zappacosta
Centrocampisti: Ederson, Elmas, Gaetano, Idele, Pasalic, Samardzic, Zalewski
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Rowe, Sulemana