"Pioli cerca disperatamente una soluzione, ma non sarà la partita della disperazione. Tecnico a rischio? Assurdo"

In vista della partita della Fiorentina contro la Roma La Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Picchio De Sisti. L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina ha detto la sua sul periodo difficile della squadra di Pioli.

La quadratura del cerchio

“Due squadre che arrivano alla partita con i battiti alti - ha detto De Sisti - la Roma va bene, nonostante lo schiaffone con il Lilla. Ma è prima, c'è un nervosismo eccessivo. La Fiorentina non trova la quadratura del cerchio, ci sono una serie di giocatori che devono entrare in condizione. Penso a Kean che in Nazionale sembrava imprendibile e con la Viola deve ancora segnare. O Gudmundsson, che non riesce a ingranare. Tutto ciò complica il lavoro di Pioli, che sta cercando disperatamente di trovare la soluzione giusta”.

Pioli a rischio

De Sisti continua parlando delle difficoltà del tecnico viola: “È un'occasione ottima per entrambe le squadre, seppure ci arrivano con il fiato grosso e la necessità di fare risultato a tutti i costi. Ma non è la partita della disperazione. Ho letto che Pioli sarebbe a rischio: assurdo dopo 5-6 partite, anche se la Fiorentina invece deve ancora trovare un'identità”.

Una soluzione tattica

Infine l'ex allenatore viola prova a dare un consiglio tattico a Pioli: "Due attaccanti? Dipende se il resto della squadra riesce a restare compatta e a sopportare le due punte. Altrimenti meglio con i due trequartisti".