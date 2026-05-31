Termina la seconda esperienza a Verona per Valentini: il centrale argentino pronto al rientro a Firenze

Fuori tutto in casa Hellas Verona: dopo la retrocessione, gli scaligeri hanno deciso di non riscattare nessuno dei giocatori in prestito, compreso un difensore di proprietà della Fiorentina.

Niente riscatti

Lo riporta il Corriere di Verona: Nicolas Valentini, nonostante il costo tutto sommato contenuto, non farà parte della rosa del Verona per il prossimo anno. Il diritto di riscatto in favore degli scaligeri era fissato a circa 3 milioni, più l'eventuale 50% sulla rivendita che sarebbe rimasto come bonus alla Fiorentina: tuttavia, nelle sue 36 presenze in due anni al Bentegodi non sembra aver convinto la proprietà gialloblù.

Rientro a casa

Andrà quindi a rinforzare la retroguardia della Fiorentina che, pur se ne detiene il cartellino, non lo ha mai fatto esordire. Che la terza sia la volta buona?