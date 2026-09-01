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UFFICIALE: ecco l'esterno che voleva Grosso, dal Leeds arriva Gnonto

Redazione /
Wilfried Gnonto
Wilfried Gnonto. Foto: Fiorentinanews.com
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Non solo Njie per le corsie esterne dell'attacco della Fiorentina

Ecco il colpo

Il ds Fabio Paratici piazza un altro colpo, che corrisponde al nome di Wilfried Gnonto. Lo ha ufficializzato la Lega Serie A attraverso il proprio sito, con la conferma dell'avvenuto deposito del contratto. 

Le cifre

L'operazione tra Fiorentina e Leeds è stata chiusa sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni ed esercitabile al termine della stagione.

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