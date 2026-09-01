“Gnonto e Njie valide alternative, imprevedibili e veloci. Difesa non all’altezza, Grosso deve dare un’identità che oggi non c’è”

L’ex centrocampista viola Mauro Bressan è intervenuto a Radio Sportiva, commentando ad ampio raggio il mercato della Fiorentina e spaziando tra vari argomenti di casa viola.

‘Njie e Gnonto ciò che è mancato alla Fiorentina’

“I nuovi acquisti della Fiorentina? L'attacco è da scoprire, i fatti ci diranno se sarà meglio o peggio. Dopo la cessione di Kean al Como, Paratici ha dovuto trovare un attaccante e non era facile. Beto è un attaccante che all'Everton, secondo me, ha fatto bene e può essere l'alternativa a Pellegrino. Per quanto riguarda gli esterni, Mastantuono ha dimostrato di essere un giocatore con grande tasso tecnico e ha le potenzialità per diventare un campione. Dall'altra parte mi piace questo acquisto di Gnonto, perché è un giocatore imprevedibile e veloce, così come Njie, quello che sembrava mancasse alla Fiorentina domenica, li ritengo alternative valide”.

‘Difesa della Fiorentina non all’altezza’

“Ero allo stadio per il Centenario e posso dire che la squadra non mi è dispiaciuta, soprattutto nel primo tempo, per quanto riguarda la fase offensiva, potevano arrivare tre-quattro gol. Magari avrei preso qualcosa dietro, perché col Frosinone non mi è piaciuta molto la fase difensiva. I centrali difensivi la Fiorentina ce li ha ma devono migliorare. Hanno prestanza fisica, sono belli da vedere, ma devono crescere molto sotto l’aspetto dell’attenzione della concentrazione, serve capire meglio le giocate. Lo stesso vale per gli esterni, in queste partite la difesa della Fiorentina non mi è sembrata all’altezza”.

“Ci vorrà del tempo, la Fiorentina ha cambiato radicalmente, Grosso deve dare un’identità che ora non c’è. In questo momento la squadra sembra non avere senso logico, si è cambiato tanto ed atleticamente la squadra non è ancora all’altezza. La squadra ha potenzialità da centrocampo in su, c’è tempo ma… sappiamo come sono i tifosi della Fiorentina e quanto hanno passato l’anno scorso. Paratici sta facendo il meglio che poteva, la squadra può uscire fuori e fare bene. Naturale che se tra 5-6 partite la squadra è ancora in queste condizioni, bisogna trovare un colpevole e intervenire”.