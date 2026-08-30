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Njie ha terminato le visite mediche con la Fiorentina. Adesso la firma - VIDEO FN

Mattia Sorbetti /
Alieu Njie
Foto: Fiorentinanews.com
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Da pochi minuti Alieu Njie ha terminato le visite mediche con la Fiorentina. L'attaccante esterno classe 2005 arriva dal Torino e nel pomeriggio firmerà il suo nuovo contratto con la società viola. 

Alieu Njie
Foto: Fiorentinanews.com

La firma e le cifre

Nelle casse dei granata 16 milioni + 4 di bonus, con Njie che firmerà un accordo fino al 2030 con opzione per un'ulteriore stagione. 

Ecco il video all'uscita delle visite mediche

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