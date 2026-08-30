Njie ha terminato le visite mediche con la Fiorentina. Adesso la firma - VIDEO FN
Foto: Fiorentinanews.com
Da pochi minuti Alieu Njie ha terminato le visite mediche con la Fiorentina. L'attaccante esterno classe 2005 arriva dal Torino e nel pomeriggio firmerà il suo nuovo contratto con la società viola.
La firma e le cifre
Nelle casse dei granata 16 milioni + 4 di bonus, con Njie che firmerà un accordo fino al 2030 con opzione per un'ulteriore stagione.
Ecco il video all'uscita delle visite mediche
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