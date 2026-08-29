Affare chiuso, la Fiorentina si porta a casa Njie. Le cifre dell'operazione

Dopo la sconfitta patita contro il Frosinone, la Fiorentina prova a rifarsi almeno sul mercato, chiudendo l'acquisto dell'esterno offensivo, Alieu Njie.

Cartellino

Il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo dal Torino. Le cifre? L'insider di mercato, Fabrizio Romano su X, riporta che il club viola ha speso per lui 16 milioni di euro più 4 milioni di eventuali bonus. Il Toro si è garantito anche il 10% della futura rivendita del giocatore.

Contratto

Quanto a Njie, firmerà un contratto con i gigliati valido fino al giugno del 2031.