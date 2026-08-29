Fiorentina sempre più vicina a Njie del Torino: accordo trovato, mancano solo i bonus. I dettagli

Dopo SkySport anche Alfredo Pedullà ha fatto trapelare alcune novità in merito alla trattativa tra la Fiorentina ed il Torino per Alieu Njie. La sensazione è che comunque, nonostante pochi giorni a disposizione, l'operazione andrà comunque a buon fine.

Fiorentina-Njie: il matrimonio si farà

Secondo quanto riportato dal noto espero di mercato, la trattativa è effettivamente in stato avanzato: le parti sono in contatto continuo ormai dalla mattina di ieri, con una chiamata in mattinata tra Paratici ed Urbano Cairo. L'operazione dovrebbe esser cosi strutturata: trasferimento a titolo definitivo per una cifra attorno ai 14-15 milioni, con una percentuale sulla futura rivendita a favore dei Granata. Parti a lavoro anche per definire i bonus.

Questo il tweet di poco fa di Alfredo Pedullà:

Esclusiva: #Njie alla #Fiorentina, trattativa in stato avanzato. Contatti diretti da ieri mattina e in questi minuti sempre tra #Cairo e #Paratici: base 14-15 milioni, percentuale da eventuale futura vendita, si lavora sui bonus. Njie e la Fiorentina