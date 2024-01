Il viola Atzeni entra ed è decisivo per il pareggio dell'Italia Under 17 di Favo. Bomber Maiorana non lascia il segno ma...VIDEO

Finisce 3-3 a Las Rozas l’amichevole tra la Spagna Under 17 e l’Italia di Massimiliano Favo, sfida nella quale hanno preso parte due calciatori della Fiorentina, entrambi classe 2007. Si tratta degli assi della Fiorentina Under 17 che sta ammazzando il campionato, il centrocampista fiorentino Davide Atzeni e l’attaccante Stefano Maiorana. Entrambi i giocatori sono entrati dalla panchina dando un ottimo contributo nella rimonta azzurra.

I due viola protagonisti dalla panchina

Dopo aver subito il gol di Daniel Yañez al 3', gli Azzurrini incassano altre due reti, al 17' e al 30', entrambe messe a segno da Oyono, prima di accorciare le distanze con Mosconi, autore di una bella percussione centrale al 38'. Nella seconda frazione di gioco, i ragazzi di Massimiliano Favo continuano ad attaccare e, al 64', accorciano ulteriormente le distanze grazie al destro da fuori di Atzeni, entrato da poco. La mezzala viola recupera una seconda palla anticipando l’avversario, poi salta secchi due spagnoli e infila il portiere Simon Garcia con un perfetto destro all’angolino accorciando le distanze. Il centrocampista gigliato è poi decisivo anche nell’azione che porta al rigore da cui scaturisce il 3-3. Bell’inserimento sulla sinistra e pallone filtrante perfetto per Di Nunzio che viene steso nettamente in area di rigore da Hernandez. Camarda calcia, intervento eccezionale del portiere Garcia ma sulla ribattuta Sala è lestissimo a infilare il gol del pareggio azzurro con un preciso tocco di sinistro in caduta.

Niente gol per Maiorana, ma domani…

Spazio anche per Stefano Maiorana nei minuti successivi, con l’attaccante gigliato che mette in apprensione la retroguardia spagnola con la sua velocità in più di un’occasione. Il cannoniere viola partirà salvo sorprese titolare nell’altra amichevole che l’Italia giocherà con la Spagna domani alle 10.30, in cui mister Favo ha già annunciato che darà spazio a chi non ha giocato e a chi ha fatto un numero minore di minuti.

Di seguito il video con i gol della gara: