L'occasione è ghiotta per Roberto Piccoli. Arrivato a Firenze portandosi sulle spalle il peso del prezzo di un cartellino non è riuscito, finora, ha mostrare le sue qualità, ma contro il Milan il suo contributo in fase offensiva sarà essenziale.

Piccoli al centro dell'attacco

Con la probabile assenza di Kean, Piccoli guiderà l'attacco viola. Non un'impresa facile contro la difesa del Milan di Max Allegri, ma per dare slancio ad una Fiorentina in netta difficoltà sarà essenziale il suo contributo nella manovra offensiva.

Nel ruolo naturale

Il compito è difficile, ma Piccoli, almeno per stavolta, potrà svariare sul fronte d'attacco senza il rischio di pestarsi i piedi con un'altra prima punta. L'ex Cagliari nasce come bomber centrale capace di fare da riferimento per la costruzione della manovra, ruolo difficile da ricoprire quando in campo c'è anche Kean. Piccoli, come scrive La Nazione, stavolta potrà giocare nel suo “habitat naturale” e dare maggiore contributo alla manovra della Fiorentina.