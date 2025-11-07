UFFICIALE: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina

Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina! A comunicarlo è stata la società viola con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito.

La nota

Questo quanto si legge nel comunicato: "ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi.