Ferrari: "Paratici difficile da presentare, risultati ed esperienza parlano. Ennesimo segnale della famiglia Commisso, vogliamo aprire una nuova pagina"
Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha presentato il neo diesse viola, Fabio Paratici
“Abbiamo il piacere di presentare la persona che abbiamo cercato e voluto per prendere la responsabilità di tutta l'area sportiva alla Fiorentina. Difficile presentarlo, ha fatto tante esperienze e ottenuto risultati”.
“Ci ha fatto piacere percepire la sua grande voglia e determinazione di venire alla Fiorentina. L'ennesimo segnale della famiglia Commisso di portare all'interno persone che riescano a valorizzare questo club e diano una mano non solo sul piano sportivo ma anche aziendale. Con lui pensiamo di aver aperto una nuova pagina e di aver fatto una scelta giusta”
💬 Commenti