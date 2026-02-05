Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha presentato il neo diesse viola, Fabio Paratici

“Abbiamo il piacere di presentare la persona che abbiamo cercato e voluto per prendere la responsabilità di tutta l'area sportiva alla Fiorentina. Difficile presentarlo, ha fatto tante esperienze e ottenuto risultati”.

“Ci ha fatto piacere percepire la sua grande voglia e determinazione di venire alla Fiorentina. L'ennesimo segnale della famiglia Commisso di portare all'interno persone che riescano a valorizzare questo club e diano una mano non solo sul piano sportivo ma anche aziendale. Con lui pensiamo di aver aperto una nuova pagina e di aver fatto una scelta giusta”