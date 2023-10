Terza convocazione con la nazionale maggiore per un giovane della Fiorentina in prestito al Catanzaro

Arriva la terza convocazione con la nazionale maggiore bulgara per Dimo Krastev, giocatore classe 2003 della Fiorentina attualmente in prestito al Catanzaro. Il giovane difensore viola aveva trovato l'esordio con la Bulgaria lo scorso anno, per poi essere nuovamente chiamato in nazionale per l'ultima sosta.

Il giocatore sarà impegnato insieme ai suoi compagni nelle due partite contro Lituania e Albania a metà ottobre.