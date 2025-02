Nella stagione della Fiorentina, c'è un caso in particolare che, tra continui infortuni e scarso minutaggio, non è riuscito ad emergere in maglia viola. Albert Gudmundsson è in netta difficoltà e rimarrà fuori dal campo a lungo. Di lui ha parlato anche il giornalista Fabrizio Biasin.

“Gumdundsson inspiegabile. E la Fiorentina sente troppo l'assenza di Kean”

Ecco le sue parole a Cronache di Spogliatoio: “Sincero, non mi sarei mai immaginato una stagione simile per lui. In estate era voluto praticamente da chiunque, anche tante big lo hanno cercato. E so che Inzaghi avrebbe fatto carte false per averlo. Alla Fiorentina non si vede, sembra timido, sinceramente inspiegabile. Viola in Champions? Non so, sente troppo l'assenza di Kean quando non è in campo…”.