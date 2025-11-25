Antognoni: "I tifosi della Fiorentina meritano un'altra classifica. Fortini? Se giocasse di più..."

Lo storico numero dieci della Fiorentina, Giancarlo Antognoni ha parlato dal Museo del Calcio dell'ex compagno De Sisti (da TMW): “Picchio per me è stato un po' tutto, prima giocatore e poi allenatore, mi ha accolto quando sono arrivato e mi ha dato sempre tanta tranquillità in campo. Lui era il capitano e giocatore simbolo, tutti lo rispettavamo”.

Ancora su Picchio

“Poi nel 1980 l'ho avuto come allenatore e nei quattro anni abbiamo fatto gli anni migliori con la Fiorentina, abbiamo sfiorato anche lo scudetto. Sia come giocatore sia come allenatore mi ha aiutato tanto. Da allenatore ha fatto ottimi campionati con la Fiorentina, poi ha avuto qualche problemino da altre parti”.

E sulla Fiorentina attuale…

"Auguro alla Fiorentina il meglio, soprattutto ai tifosi perché loro meritano un'altra classifica".

Cosa ne pensa di Niccolò Fortini?

"Se ha la possibilità di giocare di più, sicuramente migliora. In Nazionale Under 21 ha giocato molto bene, Baldini ci crede molto e nel prosieguo di queste qualificazioni europee ne terrà conto".