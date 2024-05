La Fiorentina punta un baby talento del Real Madrid, ma c'è la concorrenza di Rui Costa. Si cerca un talento di livello assoluto

La Fiorentina è interessata a un promettentissimo terzino destro del settore giovanile del Real Madrid: Emanuel Benjamin de Santana, di età 16 anni. Il rappresentante del baby calciatore è stato recentemente in Italia, ha appreso ESPN . Sul giocatore si è fatto avanti anche il Benfica di Rui Costa.

Benjamin ha passaporto italiano

Emanuel è nato in Brasile nel 2007, si è trasferito in Spagna con la famiglia nel 2018 e quest'anno, avendo passaporto italiano, è stato convocato in Nazionale Under 17 italiana con la quale si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni maiuscole sulla corsia destra. E con la squadra impegnata nel Campionato Europeo di categoria questa domenica affronterà la Danimarca nelle semifinali della competizione.

Il possibile scenario di mercato

Il terzino ha un contratto con il Real fino al 30 giugno 2025. Se la trattativa con la Fiorentina dovesse andare avanti, Emanuel, che compirà 17 anni a luglio, potrebbe essere acquistato in prestito con diritto di riscatto, precisa ESPN. La Viola pagherebbe il prestito e avrebbe la possibilità di trattenere il giocatore a titolo definitivo dopo il periodo stabilito, ma con clausola di contro-riscatto a favore del Real Madrid. Da evidenziare che stiamo parlando di un talento di assoluto livello e con prospettive davvero difficili da determinare al momento, un calciatore dall'avvenire garantito: da capire perciò quali siano le reali possibilità per la Fiorentina di inserirsi su un profilo di questa fattura.