Fino a fine stagione senza Ferrovia, ma non è solo una questione di tabellone: I lavori previsti nei prossimi mesi

Fino a fine stagione la Fiorentina giocherà le sue partite interne con la Curva Ferrovia chiusa. Dopo l’ultima apparizione con il pubblico contro il Frosinone, da stasera e fino alla fine del campionato sarà inagibile.

I lavori previsti

Tutto questo solo per la demolizione del tabellone segnapunti? No, fino a maggio ci saranno anche altri interventi sul cemento armato, finalizzati alla messa in sicurezza dell'intero settore che, nella prossima stagione calcistica, ospiterà la tifoseria gigliata.

Un processo che è partito

Il processo di cambiamento dello stadio è partito: ovviamente la speranza è che possa anche concludersi, senza intoppi e portando a termine tutti i lavori che erano stati previsti prima del definanziamento di una parte dei fondi. In primo luogo la copertura totale dello stadio.