Il Brighton e una richiesta più che accessibile: Fiorentina al lavoro per consegnare a Pioli il vice Dodô

Nel mosaico di questo calciomercato che sta volgendo al termine, uno dei tasselli che mancano alla Fiorentina è sicuramente quello del vice Dodo. Ruolo per il quale, ormai da qualche giorno, la dirigenza viola ha individuato il nome di Tariq Lamptey del Brighton.

Trattativa avanzata

La trattativa con il club inglese, scrive il Corriere dello Sport, è in fase avanzata. La richiesta è di circa 10 milioni e Pradè e Goretti sembrerebbero disposti ad accettare. L'operazione tra l'altro potrebbe avvenire a titolo definitivo, considerando che Lamptey andrà in scadenza col Brighton nel 2026.